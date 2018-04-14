МАРТ продлил регулирование цен на сахар до 180 дней

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли продлило регулирование предельных минимальных цен на сахар до 180 дней. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 12 апреля №22, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения в постановление МАРТ от 4 декабря 2017 №60 "Об установлении предельных минимальных цен на сахар белый кристаллический", которое ввело временное государственное регулирование цен на сахар белый кристаллический путем установления предельных минимальных цен и предельной максимальной торговой надбавки на сахар белый в размере 15%. Так, действие госрегулирования продлено с 90 дней до 180.

Данное постановление вступает в силу после официального опубликования.

Как сообщалось, регулирование цен на сахар белый кристаллический вводится в связи с резким ростом импорта, сокращением спроса на отечественный сахар и значительным снижением объемов его производства.-0-