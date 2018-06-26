МАРТ прокомментировал изменения в закон "О защите прав потребителей"

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли прокомментировало изменения в закон "О защите прав потребителей", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь МАРТ Алина Гилевич.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей", подписанный главой государства 13 июня 2018 года, официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале . В него вошли изменения и дополнения, учитывающие наработанную правоприменительную практику, а также предложения потребительского сообщества (общественных объединений потребителей) и бизнеса.

С учетом предложений потребительского сообщества для создания условий для осознанного выбора потребителями товаров (работ, услуг) оптимизированы требования к информации о товарах (работах, услугах). В частности, закон дополнен нормами о том, что до потребителя должна доводиться информация: о стране происхождения товара, когда адрес изготовителя и страна происхождения не совпадают; о классе энергоэффективности товаров (по перечню, предусмотренному законодательством и техническими регламентами). Например, в маркировке холодильников, стиральных и посудомоечных машин и др. должно содержаться указание на класс энергоэффективности бытовой техники.

Кроме того, субъекты, реализующие товары дистанционно через рекламу или иные информационные источники, в том числе через интернет, обязаны будут в этих источниках указывать цену продукта шрифтом, размер которого должен быть не менее половины наибольшего размера шрифта, содержащегося в описании. Это позволит сделать информацию читабельной для потребителей и снизить количество случаев введения их в заблуждение относительно стоимости покупки.

Значительное количество обращений при работе над проектом закона касалось языка предоставляемой информации. В связи с этим в законе учтено предложение о доведении информации "на белорусском и (или) русском языках" вместо закрепленной сегодня альтернативы - "на белорусском или русском языке".

Законом закрепляется право потребителя на проведение расчетов в наличной и безналичной форме. При этом введен запрет на установление субъектом различных цен (тарифов) в зависимости от формы оплаты.

Также введен запрет на истребование у потребителя паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, при возврате ему денег. Отсутствие регулирования этого вопроса порождало много обращений граждан в государственные органы.

По аналогии с правом потребителя на возврат качественного товара, предусматривается право потребителя на односторонний отказ от договора о выполнении работы (услуги) при условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов.

Много потребительских споров и жалоб в последнее время порождается отсутствием должного регулирования оборота так называемых подарочных сертификатов. Законом предусматривается установление правительством порядка реализации товаров (работ, услуг) по подобного рода документам. Разработка соответствующего нормативного правового акта должна быть завершена к сроку вступления в силу закона.

Наряду с предложениями потребительского сообщества в законе учтены также обоснованные предложения бизнес-сообщества с учетом опыта правового регулирования правоотношений в сфере защиты прав потребителей в законодательстве государств - членов Евразийского экономического союза. В частности, устанавливается иной порядок заявления требований в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров. По истечении 30 дней после покупки потребитель вправе заявить требование о замене или возврате такого товара только в двух случаях: при выявлении существенного недостатка, при нарушении субъектом сроков безвозмездного ремонта.

Предусматривается возможность увеличения с письменного согласия потребителя срока бесплатного (гарантийного) ремонта с 14 до 30 дней. Поправка обусловлена случаями объективной необходимости установления более длительных сроков ремонта, например, в связи с дозаказом комплектующих, запасных частей, требованиями об осуществлении ремонта на производственном оборудовании изготовителя или его уполномоченных лиц, расположенных удаленно, и т.д.

По предложению субъектов торговли вводится обязанность ремонтных организаций осуществлять проверку качества доставленного им продавцами (поставщиками) товара в трехдневный срок (для обеспечения своевременного исполнения законных требований потребителя). Предусматривается право продавца (изготовителя, поставщика, ремонтной организации) взыскать расходы на хранение товара с потребителей, которые по истечении двух месяцев с момента проведения экспертизы или бесплатного ремонта не являются за товаром без уважительных причин.

Предусматривается обязанность потребителя при возврате качественного товара вернуть его в упаковке, в которой он был продан.

Кроме того, в закон внесен ряд поправок с целью его приведения в соответствие с правом Евразийского экономического союза, законодательными актами Беларуси.

В основном данные поправки касаются дополнения закона нормами о регулировании правоотношений в сфере защиты прав потребителей, связанных с маркировкой, качеством, безопасностью товаров (работ, услуг) и т.д.

Закон "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О защите прав потребителей" вступает в силу с 23 декабря 2018 года.-0-