6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ проведет открытую дискуссию по проблемным вопросам госзакупок, сообщил журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович после научно-практической конференции с международным участием "Инвестиционная привлекательность фармацевтической отрасли Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"На конференции мы услышали, что есть ряд вопросов к существующему законодательству по участию производителей в процедурах госзакупок. Поэтому договорились, что 17 мая проведем на площадке МАРТ открытую дискуссию на тему "Государственные закупки: что делать отечественным производителям", - сказал Владимир Колтович.
Министерство готово рассмотреть все предложения, касающиеся проблемных вопросов и предлагаемых путей их решения. Сбор информации начнется со вторника.
На осенней сессии Палата представителей приняла в первом чтении поправки в закон о государственных закупках товаров (работ, услуг). Новая редакции разработана для того, чтобы привести закон в соответствие с законодательством ЕАЭС и правоприменительной практикой. Положения законопроекта направлены на развитие добросовестной конкуренции при проведении процедур государственных закупок, повышение гласности, прозрачности процесса закупок и эффективности расходования средств бюджета. Среди нововведений, предусмотренных законопроектом, - сокращение перечня случаев, когда госзакупки могут проводиться из одного источника. Кроме того, саму процедуру, в том числе повторно, можно будет проводить более оперативно.
Конференция собрала в Минске представителей заинтересованных ведомств и фармацевтических компаний. Участники обсудили проблемные аспекты фармацевтической отрасли, которые нуждаются в доработке и последующем отражении в нормативных правовых актах национального законодательства. По итогам конференции принята резолюция о необходимых мероприятиях по созданию и развитию инновационной экспортно ориентированной фармацевтической промышленности Беларуси.-0-
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