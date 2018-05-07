МАРТ распределит тарифную квоту на ввоз в 2018 году риса из Вьетнама между импортерами

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли распределит тарифную квоту на ввоз в 2018 году риса из Вьетнама между импортерами. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 4 мая 2018 года №335, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Министерству антимонопольного регулирования и торговли необходимо в течение 15 дней со дня вступления в силу постановления распределить 100% тарифной квоты на ввоз в 2018 году отдельных видов риса длиннозерного из Вьетнама между участниками внешнеторговой деятельности. Распределение будет пропорционально ввезенным ими объемам в 2015-2017 годах.

МАРТ также поручено перераспределить невостребованную по результатам I полугодия 2018 года часть объема тарифной квоты на основании заявлений участников внешнеторговой деятельности.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли будет заниматься выдачей соответствующих лизензий, а также направит в Государственный таможенный комитет информацию о выделенных частях тарифной квоты. Информация о распределении квоты будет размещена на сайте МАРТ.

ГТК поручено представить в МАРТ в течение 10 дней со дня вступления в силу постановления информацию о ввезенных в 2015-2017 годах объемах риса в натуральном и стоимостном выражении.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-