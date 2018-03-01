МАРТ разъяснил применение отдельных норм декрета о развитии предпринимательства

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли разъяснило применение отдельных норм декрета №7 "О развитии предпринимательства". Комментарий размещен на сайте МАРТ, сообщает БЕЛТА.

Ряд вопросов, поступающих в МАРТ, касается необходимости внесения сведений в Торговый реестр. В министерстве пояснили, что согласно декрету №7 субъект хозяйствования, намеревающийся осуществлять вид экономической деятельности, которым можно начать заниматься по уведомительному принципу, уведомляет об этом местный исполнительный и распорядительный орган с помощью подачи письменного уведомления через службу "одно окно" или направления его заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо с использованием единого портала электронных услуг. Со дня, следующего за днем направления уведомления, субъект хозяйствования вправе начать осуществление заявленного в уведомлении вида экономической деятельности независимо от включения информации об этом субъекте, его деятельности и принадлежащих ему объектах в регистры, реестры, базы и банки данных, информационные системы и иные информационные ресурсы, осуществления иных административных процедур.

Установленная законом "О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь" обязанность субъектов хозяйствования представлять сведения о торговых объектах, объектах общепита, торговых центрах, рынках при осуществлении торговли без (вне) торговых объектов, в том числе через интернет-магазин, для включения в Торговый реестр, а также требования закона к организации деятельности таких объектов сохраняются.

Со дня вступления в силу декрета №7 (26 февраля 2018 года) согласовывать режим работы розничных торговых объектов, объектов общепита, торговых центров, рынков, режим работы (без) вне торговых объектов с местными исполнительными и распорядительными органами не требуется. Исключение составляет режим работы таких объектов после 23.00 и до 7.00, который нужно согласовывать. Согласование режима работы розничных торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров, рынков после 23.00 и до 7.00 ведется в рамках административной процедуры по внесению сведений в Торговый реестр.

Согласование режима работы торговых объектов, объектов общественного питания, торговых центров и рынков с органами внутренних дел не предусмотрено. Следовательно, согласовывать режим работы таких объектов, в том числе после 23.00 и до 7.00, реализующих алкогольные, слабоалкогольные напитки и пиво, с органами внутренних дел не требуется. Также не требуется повторное согласование режима работы торговых объектов, объектов общепита с режимом работы с 23.00 и до 7.00, если такой режим работы был согласован с местными исполнительными и распорядительными органами до вступления в силу декрета №7.

Субъекты общепита самостоятельно разрабатывают и утверждают ассортиментные перечни продукции без учета требований постановления МАРТ от 10 октября 2016 года №35 "О перечнях продукции общественного питания и товаров и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства торговли Республики Беларусь".-0-