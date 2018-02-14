МАРТ считает необходимым разработать тарифные и ценовые регламенты по каждой отрасли

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли считает необходимым разработать тарифные и ценовые регламенты по каждой отрасли. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Должны быть разработаны тарифные и ценовые регламенты по каждой отрасли. Отчасти работу в этом направлении МАРТ ведет. После обсуждения у премьер-министра данного вопроса мы разослали всем государственным органам письма, в которых известили, что впредь материалы, выносимые на рассмотрение комиссии по вопросам государственного регулирования ценообразования, будут приниматься, исходя из методик, разработанных по каждой отрасли", - сказал Владимир Колтович.

Министр констатировал, что пока в Беларуси нет оцифрованной тарифной тетради даже на среднесрочный период. Это не позволяет хозяйствующим субъектам планировать свою деятельность, а инвесторам рассчитывать возможности. Одна из причин - отсутствие системы обоснованных экономических расчетов по установлению тарифов и цен как естественными монополиями, так и предприятиями, занимающими доминирующее положение. "В результате мы вдобавок ко всему имеем еще и солидный прирост цен, который ничем не оправдан. Он обеспечивается лишь грамотностью тех лиц, которые готовят аналитические материалы", - сказал Владимир Колтович.

Он подчеркнул, что необходимо выработать методики. "В прошлом году мы имели рост цен по молоку на 9,2%, инфляция - 4,6%. И ни один облисполком не представил экономического обоснования установления цен на молоко. В этой связи мы провели работу и включили все предприятия, входящие в объединения облмясомолпромов, в группу лиц, занимающих доминирующее положение. Мы рассмотрим вопрос заключения соглашений, которые являются обязательными для хозяйствующих субъектов по ценовому регулированию доминантов в соответствии с законодательством. Скорее всего, в качестве агрегированного показателя мы предложим уровень инфляции, а тем, кто захочет повысить цены выше установленного уровня, придется четко доказывать эту необходимость", - отметил министр.-0-