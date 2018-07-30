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МАРТ сможет выносить предупреждения для недопущения ценовых сговоров

Экономика 30.07.2018 | 14:44

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сможет выносить предупреждения - эта мера реагирования будет применяться в том числе для недопущения ценовых сговоров. Об этом сообщила начальник юридического управления МАРТ Татьяна Парейко сегодня в пресс-центре БЕЛТА, комментируя вступление в силу 3 августа новой редакции закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

Новым законом предусмотрены превентивные и разъяснительные меры реагирования антимонопольного органа на возможные нарушения антимонопольного законодательства. Такими мерами являются предостережение и предупреждение. "Превентивные меры позволяют пресекать нарушения без длительного процесса антимонопольного расследования, - пояснила Татьяна Парейко. - Нормы закона заработают с 3 августа, думаю, мы будем достаточно широко пользоваться новым инструментом".

Например, новый механизм может применяться в ситуациях, похожих на случай с резким ростом цен на мясо птицы, который сейчас расследуется МАРТ. Если субъект не прислушается к предупреждению, по новому закону за невыполнение решений антимонопольного органа он будет нести административную ответственность.

Начальник отдела методологии антимонопольного регулирования и конкуренции МАРТ Ольга Королькова уточнила, что предупреждение выдается для быстрого, эффективного и добровольного устранения уже имеющихся ограничений конкуренции. Это предусмотрено при возможных признаках нарушения конкуренции - при злоупотреблении доминирующим положением и при совершении госорганом антиконкурентных действий либо издании им антиконкурентных актов. Если субъект полностью выполнит предписание, которое содержится в предупреждении, он освобождается от достаточно больших административных штрафов.

Что касается такой меры, как предостережение, то, как пояснила Ольга Королькова, оно выдается, чтобы не допустить действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Основанием для его выдачи могут стать публичные выступления представителей юрлиц в СМИ.

Что касается других новшеств закона "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции", то с 3 августа расширяется сфера его действия: нормы закона будут распространяться помимо юридических лиц на некоммерческие организации (ассоциации, союзы) и физических лиц.

Предусмотрены изменения, касающиеся института контроля за экономической концентрацией. Закон устанавливает четкий перечень действий, которые относятся к экономической концентрации, и которые таковой признаваться не будут. Перечень действий, относящихся к экономической концентрации, по сравнению с предыдущей редакцией закона, стал шире. Контроль будет не только за сделками с акциями, но и с имуществом (основными средствами и нематериальными активами). Исключены согласования незначительных сделок за счет увеличения пороговых значений балансовой стоимости активов (с 100 до 200 базовых величин) и выручки (с 200 до 400 базовых величин), которые являются необходимым условием к получению предварительного согласия антимонопольного органа на экономическую концентрацию.

Новым законом конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой (низкой) цены. Это метод сопоставимых рынков (сравнивается цена на товар доминанта с ценой на аналогичный товар в другом регионе либо за пределами страны) и затратный метод (сравнивается цена товара доминанта и экономически оправданных расходов на его производство и реализацию товара с учетом получаемой доминантом прибыли).

Кроме того, внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на рынке - монопсоническому положению и, прежде всего, запрет на монопсонически низкие цены при закупке товара.

Гармонизированы подходы с Договором о ЕАЭС по запретам на картельные соглашения (соглашения между конкурентами на рынке), согласованные действия, действия субъектов, вертикальные соглашения.

Помимо этого, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции. Установлен также отдельный процессуальный порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства, принятия решений, выдачи предписаний, порядок и сроки обжалования и решений, и действий антимонопольного органа.

"Закон основан на правоприменительной практике, учитывает специфику формирования внутренних экономических отношений, обязательства Беларуси по Договору о ЕАЭС, общемировой опыт регулирования отношений в сфере антимонопольного законодательства", - резюмировала Ольга Королькова.-0-

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Законом детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции - они описаны более подробно, но перечень не является закрытым.

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли
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