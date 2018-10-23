МАРТ снизил цену на природный газ для производителей сахара

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного развития и торговли снизило цену на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят сахар. Соответствующее постановление от 19 октября 2018 года №79 опубликовано сегодня на
Документом вносится изменение в постановление МАРТ от 16 января 2018 года №5. Согласно постановлению, для юрлиц и ИП, у которых потребленный объем природного газа в 2017 году составил до 600 млн куб.м, цена за 1 тыс. куб.м теперь составит Br464,83. Ранее она была установлена в размере Br496,87 за 1 тыс. куб.м.
Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 октября 2018 года.-0-
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