МАРТ сомневается в необходимости доводить показатели товарооборота до облисполкомов

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли сомневается в необходимости доводить показатели товарооборота до областных исполнительных комитетов. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович на итоговой коллегии МАРТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть такой дискуссионный вопрос о необходимости обсудить, стоит ли доводить показатель товарооборота до областных исполнительных комитетов. На самом деле, это создает много шума и имитацию бурной деятельности при проведении совещаний с предприятиями. Всем миром на местах думают, как выполнять план", - сказал Владимир Колтович.

По его словам, товарооборот в 2018 году - это не товарооборот в 1977-м, когда были ресурсы, фонды, квоты и т.д. "Сегодня товарооборот - две слагаемые: денежные доходы населения и объем произведенных или импортируемых товаров. Именно на эти пункты властям стоит направлять свои усилия. В подтверждение моих слов скажу, что реальные денежные доходы населения выросли на 1,5%, при этом кроме заработной платы наблюдался рост потребительского кредитования. Обрабатывающая промышленность выросла на 7%, а импорт - на 17,2%", - отметил министр.

Он констатировал, что в 2017 году развивалась торговая инфраструктура, число торговых объектов увеличилась на 7,7%. Иностранные инвестиции в торговлю составили $104 млн.-0-