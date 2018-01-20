МАРТ установил цены на природный газ для юрлиц и ИП

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерством антимонопольного регулирования и торговли установлены отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость газоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО "Белтопгаз", при поставке через систему газоснабжающих организаций. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 16 января 2018 года №5, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

"Постановлением №5 предусмотрено установление дифференцированных цен на природный газ для отдельных энергоемких групп потребителей реального сектора экономики. Цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых в 2017 году они действовали, в долларовом эквиваленте сохраняются на 2018 год", - пояснили в МАРТ.

В частности, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, у которых потребленный объем природного газа в 2017 году составил до 500 млн куб.м, цены за 1 тыс. кубометров установлены в следующих размерах: Br550,49 - для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, кроме бюджетных организаций; Br488,89 - для бюджетных организаций и юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги; Br314,29 - для юридических лиц системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения, а также для товариществ собственников, организаций застройщиков, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, в части использования природного газа для производства тепловой энергии для нужд населения.

Документом определены дифференцированные цены на природный газ, используемый для производства овощей защищенного грунта: Br319,28 - с 1 января по 30 апреля и с 1 по 31 декабря включительно; Br459,02 - с 1 мая по 30 ноября включительно. Цена в Br369,65 установлена для юрлиц и ИП, основным видом деятельности которых является производство цемента, кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины, керамических покрытий и плит, хозяйственных керамических изделий, прочих неметаллических минеральных продуктов, прочих основных неорганических химических веществ. Для юрлиц и ИП при таком основном виде деятельности, как добыча известняка, гипса и мела, производство стеновых блоков, хлопчатобумажных тканей, льняных тканей, цена составит Br419,05; при производстве автомобилей, кроме двигателей для автомобилей, при потребленном объеме природного газа в 2017 году от 3 млн куб.м до 10 млн куб.м - Br488,89.

Для организаций, имеющих общежития, религиозных организаций, организаций, использующих природный газ для нужд детских домов семейного типа, детских деревень (городков), детских хосписов стоимость природного газа при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов в отопительный период составит Br0,1015, в летний период - Br0,3275.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-