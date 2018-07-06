МАРТ установил цены на природный газ для юрлиц и ИП, которые производят сахар

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного развития и торговли установило цены на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые производят сахар. Соответствующее постановление от 27 июня 2018 года №51 опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Документ вносит изменения и дополнения в постановление МАРТ от 16 января 2018 года №5. В частности, добавлен пункт об установлении отпускных цен на природный газ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, основным видом деятельности которых является производство сахара. С 1 сентября для юрлиц и ИП, у которых потребленный объем природного газа в 2017 году составил до 600 млн куб.м, цена за 1 тыс. куб.м установлена в размере Br496,87.

Как сообщалось, Министерство антимонопольного регулирования и торговли в январе установило отпускные цены на природный газ без налога на добавленную стоимость газоснабжающим организациям, входящим в состав ГПО "Белтопгаз", при поставке через систему газоснабжающих организаций. В МАРТ поясняли, что постановлением №5 предусмотрено установление дифференцированных цен на природный газ для отдельных энергоемких групп потребителей реального сектора экономики.-0-