МАРТ утвердил инструкцию об определении монопольно высоких и низких цен

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли постановлением от 29 июня 2018 года №53 утвердило инструкцию о порядке определения монопольно высоких, монопольно низких цен (тарифов) и монопсонически низких цен (тарифов), сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале .

В инструкции перечислены документы, определяющие условия и признаки, при которых цена (тариф), установленная хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее, в том числе монопсоническое, положение (субъект-доминант), признается и не признается монопольно высокой, монопольно низкой, монопсонически низкой.

Кроме того, в документе описаны процедуры анализа себестоимости изготовления (производства) товара и затрат на его реализацию, сопоставимости товарного рынка и определения конкурентной цены (тарифа) товара.

Постановление вступает в силу с 3 августа 2018 года.

Как сообщалось, 3 августа вступает в силу новая редакция закона Беларуси о противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции. Основные новшества: конкретизированы методы для установления факта монопольно высокой или низкой цены, внедрены нормы, позволяющие противостоять диктату одного или нескольких покупателей на рынке (монопсоническому положению), гармонизированы подходы с ЕАЭС по запретам на картельные соглашения. Кроме того, детализирован перечень форм недобросовестной конкуренции, введены запреты на действия, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции.-0-