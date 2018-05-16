МАРТ утвердил инструкцию по регулированию цен (тарифов) организаций-монополистов

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли утвердило инструкцию о порядке регулирования цен (тарифов) организаций-монополистов. Это предусмотрено постановлением МАРТ от 6 апреля 2018 года №20, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Инструкцией определяется порядок регулирования цен (тарифов) способами, установленными законом "О ценообразовании", действия организаций-монополистов в случае применения в их отношении определенных способов ценового регулирования. Дополнительно регламентирован такой способ ценового регулирования, как "порядок установления и применения цен (тарифов)", а также пакет документов, необходимых для обоснования монополистами соответствующего уровня цен (тарифов) на товары (работы, услуги).

"В целом документ направлен на регламентацию регулирования цен (тарифов) организаций-монополистов, которые способны влиять на сложившийся уровень цен на потребительском рынке для недопущения необоснованного роста цен и пресечения злоупотребления со стороны этих организаций своим доминирующим положением", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что инструкция разработана в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с законодательством с учетом полномочий МАРТ по регулированию цен (тарифов) на товары (работы, услуги) таких организаций.

Постановление "Об утверждении Инструкции о порядке регулирования цен (тарифов) на товары (работы, услуги) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках Республики Беларусь (республиканский и местный уровни), и (или) Государственный реестр субъектов естественных монополий" вступает в силу через месяц после его официального опубликования - 17 июня 2018 года.-0-