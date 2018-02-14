МАРТ в 2017 году рассмотрел более 300 обращений по антимонопольному законодательству

14 февраля, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в 2017 году рассмотрело 314 обращений, касающихся антимонопольного законодательства. Об этом заявил сегодня журналистам глава ведомства Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас не такая богатая практика, как, например, у Федеральной антимонопольной службы России, которой более 25 лет. Тем не менее мы за прошедший год рассмотрели 314 обращений, касающихся антимонопольного законодательства, установлено 56 фактов нарушения. Мы сейчас находимся на стадии формирования практик", - отметил Владимир Колтович.

Он подчеркнул, что среди главных задач на 2018 год - разработка проекта Программы развития конкуренции. "Такие поручения сделаны на Совете Министров, принята концепция программы. Мы будем организовывать эту работу совместно с Международной финансовой корпорацией", - рассказал министр.

Кроме того, министерство продолжит работу по внесению изменений в нормативные правовые акты. "За прошлый год по инициативе МАРТ было принято более 90 НПА. В частности, приняты изменения в закон о противодействии монополистической деятельности. Это базовый документ для нашего министерства. Сейчас будет организована работа по приведению актов законодательства в соответствие с этим законом. Впервые вводятся такие институты мягкого права, как предупреждение и предостережение. Это будет способствовать развитию антимонопольной культуры", - считает Владимир Колтович.-0-