МАРТ в I квартале установил 5 фактов нарушений антимонопольного законодательства

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в I квартале 2018 года установило 5 фактов нарушений антимонопольного законодательства, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

В рамках проводимой работы по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства за I квартал 2018 года в МАРТ поступило 95 обращений субъектов хозяйствования. По итогам их рассмотрения комиссией по установлению факта наличия (отсутствия) нарушения антимонопольного законодательства установлено 5 фактов наличия нарушения и 16 фактов отсутствия нарушения Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 года "О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции".

"Из 5 установленных фактов наличия нарушения антимонопольного законодательства 2 факта касаются запрета на злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим положением, 3 факта - запрета на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие), соглашения, согласованные действия государственных органов", - отметили в МАРТ.

По результатам проведенных антимонопольных расследований за I квартал составлено 10 протоколов об административных правонарушениях в сфере антимонопольного регулирования, выдано 2 предписания, сумма штрафных санкций составила более Br23 тыс.

В рамках осуществления государственного контроля за экономической концентрацией для предупреждения возникновения и предотвращения усиления доминирующего положения на товарных рынках за I квартал осуществлено 82 административные процедуры. Так, по 54 административным процедурам антимонопольным органом выданы согласия на совершение сделок с акциями, долями в уставных фондах хозяйствующих субъектов - 31 (57,4%), реорганизацию коммерческих организаций в форме слияния и присоединения - 16 (29,6%), создание холдинга - 6 (11,1%), реорганизацию хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, - 1 (1,9%).

Для оценки уровня монополизации товарных рынков специалистами МАРТ в I квартале проведен анализ 20 товарных рынков, в результате которого в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, включено 11 хозяйствующих субъектов, исключено 3, в Государственный реестр субъектов естественных монополий включено 3 хозяйствующих субъекта, исключено 6.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с возложенными функциями одной из ключевых задач МАРТ как антимонопольного органа является противодействие монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства, а также содействие развитию добросовестной конкуренции.-0-