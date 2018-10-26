МАРТ вынес на общественное обсуждение проект изменений в закон о торговле и общественном питании

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона о внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам торговли и общественного питания вынесен на общественное обсуждение, сообщает БЕЛТА. Документ размещен на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

В частности, предлагается дополнить полномочия МАРТ правом разрабатывать и утверждать порядок включения/исключения товаров в перечень товаров, подлежащих включению в ассортиментный перечень. "Такой порядок необходим для отечественных производителей, начавших производство на территории Беларуси ранее не производившихся в стране товаров и соответственно не включенных в утверждаемый нами перечень", - пояснили в министерстве. Предполагается, что такие товары будут включаться в перечень после того, как будет проведено исследование рынка, объемов производства.

Кроме того, функции министерства предлагается дополнить правом утверждать нормы товарных потерь, а также выносить предписания о прекращении нарушений законодательства в области торговли и общественного питания. В случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, МАРТ предлагается наделить правом принятия решения о приостановлении реализации товаров до устранения нарушений.

Проект документа предусматривает также исключение из закона о торговле некоторых статей. В частности, статьи, определяющей требования к созданию стационарных торговых объектов и объектов общепита.

"В целях либерализации условий ведения бизнеса в области торговли и общественного питания, а также упрощения процесса открытия соответствующих объектов, создания условий для развития свободной конкуренции предлагается отменить необходимость создания таких объектов в соответствии со схемами размещения стационарных торговых объектов и стационарных объектов общественного питания, а также отменить обязанность по разработке таких схем", - отметили в МАРТ.

По данным министерства, достигнутые к концу 2017 года показатели нормативов социальных стандартов в области торговли в размере 711,9 кв.м на 1 тыс. человек и в области общественного питания в количестве 41,8 места в общедоступных объектах общепита на 1 тыс. жителей говорят о достаточном уровне развития торговой инфраструктуры и инфраструктуры общественного питания. Дальнейшее увеличение норматива в МАРТ считают нецелесообразным.-0-