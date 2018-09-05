МАРТ выступает за госрегламентацию отношений между торговыми сетями и поставщиками

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАРТ выступает за регламентацию государством отношений между торговыми сетями и поставщиками, заявил сегодня журналистам министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси планируется внести изменения в закон "О государственном регулировании торговли и общественного питания", касающиеся торговых сетей. "Рыночная сила торговых сетей растет. По мере ее возрастания ущемляются права поставщиков. В МАРТ и другие государственные органы поступают их жалобы на требования сетей предоставить большие скидки, на установление дополнительных платежей в виде бонусов и прочего. В связи с этим государство должно регулировать и регламентировать взаимоотношения между торговыми сетями и поставщиками. Мы работаем над законом о государственном регулировании и предлагаем меры. В их числе, например, запрет на включение в договор о поставке платы за оказание услуг, направленных на продвижение товара, запрет на установление в договорах о поставке и иных гражданско-правовых договорах вознаграждения за операции, относящиеся к торгово-технологическому процессу. Согласно новому проекту закона не допускается установление в договорах требования о внесении поставщиком платы за право поставок товаров", - сказал Владимир Колтович.

Сейчас в законодательстве действует норма, согласно которой предусмотрено инфраструктурное ограничение развития торговых сетей при достижении доли 20% в объеме розничного товарооборота продовольственных товаров. "Мы уверены, что нарушение баланса и монополизация ретейла приведет к тому, что увеличатся риски по обеспечению ценовой стабильности, ухудшится положение производителей товаров", - подчеркнул министр. В связи с этим было принято решение оставить это ограничение в законе о торговле.

"Положение производителей ухудшают и бонусы, вознаграждения. Торговые сети навязывают свои условия, диктуют поставщикам правила игры. Мы предложили создать межведомственную комиссию, которая бы рассмотрела влияние на экономику меры регулирования бонусов и дополнительных платежей. К примеру, в России установлены предельные уровни бонусов и дополнительных платежей в размере 5%. У нас эта норма отсутствует, и такие платежи не регулируются. Уверен, что при участии всех заинтересованных, и прежде всего самого бизнеса как со стороны производителей товаров, так и торговых сетей, мы придем к правильному решению. Этот вопрос находится в работе", - добавил Владимир Колтович.-0-

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