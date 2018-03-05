5 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Масштабная ярмарка белорусских товаров развернулась в Грозном на площади перед мечетью "Сердце Чечни". На ней представлен широкий спектр продуктов питания и одежды, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт посольства Беларуси в России.

"Белорусские производители привезли на ярмарку мясные и рыбные деликатесы, икру, большой ассортимент молочной продукции, одежду, текстиль, интерьерные решения, - отмечается в сообщении. - Грозненцы уже по достоинству оценили различные сорта чая и кондитерских изделий, а также прославленный белорусский текстиль. Большой популярностью пользуется натуральная одежда изо льна, которая представлена на ярмарке в избытке".

Ярмарка продлится две недели. Она проводится в соответствии договоренностями, достигнутыми властями Беларуси и Чечни в сфере экономического, научно-технического и культурного сотрудничества.-0-