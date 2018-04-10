Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus открывается в Киеве

10 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. Масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus открывается сегодня в Киеве, сообщает БЕЛТА.

Выставка будет проходить с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают ведущие белорусские компании, которые продемонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма.

В частности, свою продукцию представят такие компании-флагманы в сферах машиностроения и промышленного оборудования, как БелАЗ, "Амкодор", МАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", Белорусский металлургический завод, "Могилевлифтмаш", БАТЭ, Могилевский металлургический завод. Будут представлены образцы карьерной, сельскохозяйственной, пассажирской и дорожно-строительной техники, стартеры и генераторы для двигателей, охранно-пожарные системы, оптические приборы и детали.

Новые модели кухонной бытовой техники торговой марки Gefest предложит компания "Брестгазоаппарат" - это газовые, газоэлектрические и электрические плиты, встраиваемая техника и воздухоочистители.

Нефтехимическую продукцию покажут предприятия концерна "Белнефтехим": "ГродноАзот" (полиамидные нити и композиционные материалы), "Нафтан" (акриловые волокна, полиэтилен, малотоннажная химия), "Могилевхимволокно" (синтетические волокна и нити, полиэфирные пленки, ПЭТ-преформы), Завод горного воска (парафин, защитный воск), Гомельский химический завод (смешанные удобрения), Мозырский нефтеперерабатывающий завод (топливо, битумы). Легковые и грузовые шины, обладающие ресурсосберегающей технологией, представит "Белшина".

Модели инновационного транспорта презентует "Белтранснет".

Широкий ассортимент ухаживающей и декоративной косметики, а также ряд профессиональных средств для салонов красоты продемонстрируют крупнейшие косметические предприятия Беларуси - "Белита" и "Витэкс".

Различные виды пряжи и изделия из трикотажа представят швейные фабрики "8 марта" и Оршанский льнокомбинат. Это мужские и женские модели повседневной одежды, одежда для детей, текстиль, товары для новорожденных. Широкий ассортимент чулочно-носочных изделий предложит компания "Конте Спа". Новую линейку женских и мужских сумок, рюкзаков, портфелей, чемоданов, портмоне из натуральной кожи и искусственных материалов продемонстрирует "Галантэя".

Также на выставке Made in Belarus будут представлены производители продуктов питания и напитков. В мероприятии примут участие Дятловский сыродельный завод, Щучинский маслосырзавод, Новобелицкий комбинат хлебопродуктов. Белорусские компании презентуют сыры, сливочное масло, муку и полуфабрикаты, овсяные каши.

"Национальное агентство по туризму" презентует туристический потенциал страны: расскажет об уникальной природе, богатом культурном наследии, памятниках мирового значения, а также проанонсирует проведение в Беларуси спортивных событий международного уровня – Европейских игр в 2019 году и чемпионата мира по хоккею-2021.

Выставка в Киеве будет сопровождаться деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы станет конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества", которая состоится 10 апреля. В мероприятии примут участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует Белорусская торгово-промышленная палата. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-