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Масштабная выставка белорусских производителей пройдет в Узбекистане 14-19 сентября

Экономика 26.07.2018 | 12:00
Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо"
Фото выставочного унитарного предприятия "Белинтерэкспо"

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабная выставка Made in Belarus пройдет в Узбекистане 14-19 сентября, сообщили БЕЛТА в выставочном унитарном предприятии "Белинтерэкспо" Белорусской торгово-промышленной палаты.

Участие в выставке примут более 100 предприятий-флагманов: БЕЛАЗ, МТЗ, "Белшина", Белорусская лесная компания, "Березастройматериалы", "Адани", "БелОМО", "Конте СПА", "Коммунарка", "Бабушкина крынка", "Белрыба" и другие.

На выставке Made in Belarus будет представлено несколько тематических экспозиций. Крупные промышленные предприятия страны продемонстрируют образцы сельскохозяйственной и коммунальной техники, инновационные электробусы, разработки для оборонного комплекса. Концерн "Белнефтехим" представит широкий ассортимент химической и нефтехимической продукции. Компании деревообрабатывающей и строительной отрасли предложат пиломатериалы, керамическую плитку и мебель из натуральной древесины.

Предприятия белорусского легпрома продемонстрируют коллекции модной одежды и интерьерный текстиль. Широкий ассортимент продуктов питания и напитков представят производители из всех областей Беларуси. Услуги по разработке программного обеспечения и производству оборудования систем передачи данных предложат подведомственные организации Министерства связи и информатизации. Новинки художественной, учебной и научной литературы презентуют крупные издательские дома Беларуси. На выставке будут представлены научно-технические и инновационные разработки белорусских ученых, образовательные программы университетов, а также возможности лечения и оздоровления в Беларуси.

Интерес белорусских производителей к мероприятию неслучаен. "Нынешняя политическая и экономическая ситуация в Узбекистане как никогда ранее способствует развитию международной торговли и сотрудничества. В 2017 году в стране проведено пять реформ в сфере бизнеса, введена свободная конвертация валюты и снижены таможенные пошлины. С февраля 2018 года для иностранных импортеров открыт продовольственный рынок - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев отменил все льготы для местных поставщиков и поручил правительству привлечь в страну зарубежных импортеров качественной пищевой продукции", - пояснили в "Белинтерэкспо".

Узбекистан обладает мощной минерально-сырьевой базой, насчитывающей более 1,4 тыс. месторождений. Почти половина из них сейчас разрабатывается. В частности, по запасам золота Узбекистан занимает 4-е место в мире, по уровню его добычи 7-е (около 92 т золота ежегодно), по запасам меди - 11-е место, урана - 12-е.

Крупнейшая по численности населения страна Центральной Азии (более 31 млн человек) два года подряд показывает один из самых высоких в мире темпов роста ВВП (7,6%). Позитивные изменения в экономике страны привлекают иностранных инвесторов: за 2017 год в Узбекистан было инвестировано около $5 млрд.

Активизировались отношения и с Беларусью. В 2017 году товарооборот между странами увеличился почти в 2 раза и составил $130 млн, при этом белорусский экспорт превысил $96 млн.

Экспозиция выставки Made in Belarus находится в финальной стадии формирования, однако белорусские предприятия любой формы собственности, заинтересованные в экспорте своей продукции на узбекский рынок, еще могут успеть подать заявки на участие.

Выставка организуется Белорусской торгово-промышленной палатой при поддержке госорганов двух стран. Выставочным оператором выступает предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП.-0-

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Теги
Беларусь, БелТПП, выставка, Узбекистан
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