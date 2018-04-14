14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев яровых зерновых культур начался в Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц.

"В четырех областях страны начался массовый сев яровых зерновых, а в Брестской области он идет уже неделю. В Витебской и части Могилевской областей по природным условиям сев, в отличие от южных районов, всегда начинается с некоторой задержкой. Но в целом по республике можно говорить о начале массового сева яровых зерновых", - отметил министр.

Площадь ярового сева в текущем году составит 1,7 млн га, из них ранних яровых, зерновых, зернобобовых - 1,019 млн га. Сейчас сложились погодные условия, которые позволяют активно вести работы в соответствии с агротехническими сроками. Уже посеяно около 15,2% яровых зерновых на площади 155 тыс. га. Наиболее активно эти работы ведутся в Брестской области: посеяно 47,3%. В Гродненской области этот показатель составляет 22,5%, Гомельской - 17,2%, Минской - 11,5%, Могилевской - 1,5% и Витебской - 1%.

Леонид Заяц добавил, что техническая готовность сельскохозяйственных машин позволяет выполнить эту работу в оптимальные агротехнические сроки. Брестская область планирует завершить сев ранних яровых зерновых культур к 20 апреля, Гомельская, Гродненская, Минская и Могилевская области - к 25 апреля. Витебская область будет сеять до конца текущего месяца. "Это нормальные агротехнические сроки. Должен сказать, что, помимо сева яровых зерновых культур, идет активная работа по уходу за озимыми зерновыми культурами и озимым рапсом на площади в 1,6 млн га. Вышли после зимы они хорошо, есть потери в допустимых значениях - не более 5-7%. Специалисты принимают решение подкармливать их или пересевать", - заметил руководитель Минсельхозпрода.

Что касается подкормки озимых зерновых культур, то она проведена на площади 755 тыс. га, или 58%. Практически завершили эту работу хозяйства Брестской области. Гродненская область подошла к выполнению задания на 81%. "Думаю, на этой неделе области завершат подкормку озимых зерновых культур и озимого рапса. Он подкормлен на площади в 64%. Еще 2-3 дня - и уход за озимыми зерновыми по подкормке по первому разу будет завершен", - констатировал министр.

По внесению минеральных удобрений идет опережение по отношению к уровню прошлого года: выполнено на 118%. Таким образом, почти 50% потребности в удобрениях уже обеспечено. С отечественных предприятий они поступают ежедневно. "В этом году мы планируем внести намного больше, чем в предыдущие годы. На 1,1 млн т вывезено больше органических удобрений. Примерно 50 млн т мы внесем под яровой сев в текущем году. Одновременно готовим почвы под кукурузу и, думаю, в южных районах через день-два начнем сеять. Готовим почву под лен - работы выполнены уже на 10% - тоже надо начинать сеять, - сказал Леонид Заяц. - Стоит задача сохранить в поле влагу и обеспечить посев в оптимальные агротехнические сроки."-0-