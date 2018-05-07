Один их лучших механизаторов КСУП "Голынка" Алексей Дрень

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Массовый сев ранних яровых завершается в Беларуси. Об этом свидетельствуют оперативные данные Министерства сельского хозяйства и продовольствия, сообщает БЕЛТА.

По информации на 7 мая, сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы, гречихи и проса) проведен на площади 980 тыс. га, или 96,2% от плана.

В Брестской, Минской и Могилевской областях работы завершены. Массовый сев заканчивается в Гомельской (99,1%) и Гродненской (99,5%) областях. В Витебской области осталось засеять 18% площадей.

В целом ранние яровые зерновые и зернобобовые культуры в этом году планируется посеять на площади 1,019 млн га. Наибольшие площади отведены в Минской и Витебской областях (217 тыс. га и 204 тыс. га соответственно).

Лен-долгунец уже посеян на 94,1% отведенных площадей (46,6 тыс. га), кукуруза на зерно - 86,6% (139,3 тыс.га).-0-