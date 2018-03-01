Матюшевский обсудил с вице-премьером Казахстана сотрудничество в сфере IT

Во время встречи.

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 28 февраля встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Жумагалиевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

На переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в области информационных технологий и цифровой экономики.-0-