Матюшевский обсудил с вице-премьером Казахстана сотрудничество в сфере IT

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский 28 февраля встретился с заместителем премьер-министра Казахстана Аскаром Жумагалиевым, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
На переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах, в том числе в области информационных технологий и цифровой экономики.-0-
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