Матюшевский прокомментировал процесс переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики прокомментировал процесс переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию, передает корреспондент БЕЛТА.
"В части присоединения к ВТО к осени даже процедурно это маловероятно. Там порядок работы так устроен, что мы надеемся к осени с основными участниками ВТО подписать двусторонние соглашения. При этом у нас есть еще отдельный трек с США", - отметил Василий Матюшевский.
При этом он подчеркнул, что правительство приложит максимум усилий, чтобы в самое ближайшее время работа по вступлению в ВТО была завершена.
Как отмечал первый вице-премьер ранее, Беларусь удовлетворена ходом переговоров.-0-
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