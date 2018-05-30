Матюшевский прокомментировал процесс переговоров по вступлению Беларуси в ВТО

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Василий Матюшевский на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики прокомментировал процесс переговоров по вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию, передает корреспондент БЕЛТА.

"В части присоединения к ВТО к осени даже процедурно это маловероятно. Там порядок работы так устроен, что мы надеемся к осени с основными участниками ВТО подписать двусторонние соглашения. При этом у нас есть еще отдельный трек с США", - отметил Василий Матюшевский.

При этом он подчеркнул, что правительство приложит максимум усилий, чтобы в самое ближайшее время работа по вступлению в ВТО была завершена.

Как отмечал первый вице-премьер ранее, Беларусь удовлетворена ходом переговоров.-0-