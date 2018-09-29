МАЗ готов предложить пассажирскую технику для маршрутов в Улан-Баторе

29 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. МАЗ готов предложить пассажирскую технику для маршрутов общественного транспорта в Улан-Баторе (Монголия). Такая информация озвучена в субботнем эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Как было отмечено, белорусские МАЗы могут некоторым образом облегчить экологическую ситуацию в Улан-Баторе, который в зимнее время входит в число самых загрязненных столиц мира. В настоящее время монгольские власти вырабатывают решения новой планировки города, внедрения более экологичного общественного транспорта. "Рассматривают не только дизельные автобусы, но и электробусы, троллейбусы с автономным ходом, автобусы с газовыми моторами. На данный момент выработанного конечного решения пока нет. Поэтому завод дал предложение на все варианты, которые мы имеем", - пояснил директор представительства ОАО "МАЗ" в Монголии Николай Кравченко. К слову, первые МАЗы появились на дорогах монгольской столицы пару лет назад.

Сейчас основная задача - определить схему, которая удовлетворит обе стороны. Что касается финансовой составляющей, то должна помочь схема льготного экспортного кредитования поставок белорусской техники в Монголию. Финансовый ресурс готов предоставить Банк развития Беларуси. "Это будет своего рода пилотным проектом. И в дальнейшем это позволит применять схему экспортного кредитования не только при закупках Монголией белорусской техники, но и при реализации совместных проектов, уже предполагающих оказание соответствующих услуг, выполнение работ белорусскими специалистами в Монголии", - сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Монголии Станислав Чепурной.

По информации телеканала, заседание белорусско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором, планируется, будет принято решение по открытию кредитной линии, должно состояться во второй половине октября.-0-