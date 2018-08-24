24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ изучит возможность создания сборочных производств в Анголе, Алжире и Нигерии, сообщил сегодня журналистам начальник отдела экспорта в страны Африки и Латинской Америки управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО "МАЗ" Антон Козловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Будем прорабатывать возможность создания сборочного производства в Анголе, в перспективе в Алжире. Стоит рассмотреть возможность сборки в Нигерии, поскольку заградительные пошлины зачастую не дают поставлять полнособранную технику", - сказал Антон Козловский.

Нигерия входит в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). "При условии создания сборочного производства в Нигерии с локализацией более 40% будет обеспечен беспошлинный ввоз продукции также в другие страны - участницы этого сообщества", - отметил начальник отдела экспорта.

Руководство МАЗ поставило задачу диверсифицировать экспорт продукции. "В 2017 году и в первой половине 2018-го в дальнее зарубежье поставлено около 700 единиц техники на сумму более $37 млн. Африканский континент для нас наиболее перспективен. Немаловажной задачей для завода также является обеспечение сервисного и гарантийного обслуживания нашей продукции через дилерскую сеть в том или ином регионе", - подчеркнул Антон Козловский.-0-