24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. МАЗ планирует в 2018 году нарастить поставки в страны Африки на 10%, сообщил сегодня журналистам начальник отдела экспорта в страны Африки и Латинской Америки управления внешнеэкономических связей по экспорту предприятия Антон Козловский.

"Планируем по итогам 2018 года нарастить поставки в страны Африки примерно на 10%. Это перспективный регион для нас", - сказал Антон Козловский.

Заместитель коммерческого директора - директор по реализации автотехники в дальнее зарубежье ОАО "МАЗ" Сергей Крель отметил, что продукция предприятия по сравнению с конкурентами из других стран находится в средней ценовой категории. "Наша техника дороже, чем у китайских производителей, но по критерию "соотношение цена-качество" мы сегодня конкурентоспособны на африканском рынке", - подчеркнул он.

Заместитель коммерческого директора обратил внимание, что комплектация техники для африканского потребителя отличается в связи с климатическими условиями в регионе. "Это тропические шины, специальная проводка, более мощные кондиционеры в кабине, более простой в эксплуатации и ремонте двигатель. Африканский потребитель выдвигает ряд особых требований, которые нужно выполнять", - добавил он.

В феврале МАЗ открыл сборочное производство в Египте. Прорабатывается возможность сборки техники и в других странах Африки.-0-