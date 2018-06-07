МАЗ поставил крупную партию автобусов в Казань к ЧМ по футболу

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод поставил 128 городских автобусов в Казань. Еще 5 передадут покупателям на днях, столько же - на следующей неделе, тем самым МАЗ поставит всю партию автобусов в Татарстан к началу футбольного чемпионата, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт предприятия.
Казань приобрела городские автобусы МАЗ 203069. Во время чемпионата мира, который стартует в середине июня в России, их будут задействовать для перевозки футбольных болельщиков, а после окончания соревнований - на городских маршрутах Казани. За 10 лет Татарстан приобрел более 600 белорусских автобусов. В частности, к Универсиаде 2013 года МАЗ реализовал в Казани более 230 единиц техники.
"Белорусские автобусы пользуются большой популярностью в России. Они надежные, неприхотливые и при этом ассоциируются с европейским комфортом. Мы надеемся, что они помогут российским городам во время чемпионата мира по футболу", - отметили на Минском автозаводе.
Городской автобус МАЗ 203069 оборудован двигателем Mercedes Benz и автоматической коробкой передач. Внутри установлено 28 сидений, всего салон вмещает 105 пассажиров. Предусмотрены также раскладные пандусы и современная система вентиляции, четыре камеры для передачи изображения на монитор водителя.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3576 BYN
|2.355 BYN
|2.36 BYN
|USD
|1.9945 BYN
|1.993 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.2242 BYN
|3.216 BYN
|3.22 BYN