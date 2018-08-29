МАЗ поставил во Львов 10 автобусов

29 августа, Львов /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Минский автомобильный завод поставил во Львов 10 крупногабаритных автобусов. До конца года город должен получить еще 90 единиц техники. Об этом сообщили в пресс-центре Львовского городского совета.
Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия. Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга.
В Украине больше всего автобусов МАЗ используется в Киеве.-0-
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