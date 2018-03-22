МАЗ поставит в Грузию самосвалы на $1 млн

22 марта, Тбилиси /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минский автозавод поставит в Грузию самосвалы на $1 млн. Соответствующий контракт заключен сегодня на бизнес-форуме в Тбилиси, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Дмитрий Катеринич, передает корреспондент БЕЛТА.

"На форуме мы подписали дилерское соглашение. Кроме того, подписан контракт на поставку 20 самосвалов на сумму более $1 млн", - сказал руководитель предприятия.

По его словам, прорабатываются контракты по поставке пожарной техники для МЧС Грузии, стороны также обсуждают возможность поставок в Тбилиси пассажирских автобусов. "Мы участвуем в конкурсе на дизельные автобусы. Все это закупается на тендерной основе. Поэтому мы согласовали все технические характеристики, параметры, как по пожарной, так и по пассажирской технике. И будем участвовать в конкурсах", - отметил Дмитрий Катеринич.

Он уточнил, что создание сборочных производств в Грузии техники МАЗ пока не планируется.-0-