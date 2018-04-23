МАЗ поставит в Житомир 40 автобусов

Фото с сайта посольства Беларуси в Украине

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставит в Житомир 40 автобусов. Часть из них была презентована жителям этого украинского города, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

В презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма и зампредседателя Житомирской городской государственной администрации Дмитрий Ткачук.

Белорусские автобусы были приобретены мэрией на условиях лизинга для обеспечения нужд развития муниципальной транспортной инфраструктуры города.-0-