МАЗ поставит в Житомир 40 автобусов

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод поставит в Житомир 40 автобусов. Часть из них была презентована жителям этого украинского города, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.
В презентации приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко, председатель Житомирского областного совета Владимир Ширма и зампредседателя Житомирской городской государственной администрации Дмитрий Ткачук.
Белорусские автобусы были приобретены мэрией на условиях лизинга для обеспечения нужд развития муниципальной транспортной инфраструктуры города.-0-
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