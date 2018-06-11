МАЗ поставит во Львов 100 автобусов

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Львов приобретет у Минского автомобильного завода 100 городских автобусов. Их планируется собрать и поставить в Украину до конца года, сообщили БЕЛТА в ОАО "МАЗ".

Автобусы предназначены для Львовского коммунального автотранспортного предприятия (АТП). Их будут использовать для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Техника закупается по схеме финансового лизинга с участием местного "Укргазбанка".

Переговоры и подготовка к сделке велись с 2017 года, но окончательно вопрос был решен на недавнем заседании украинско-белорусской рабочей группы по сотрудничеству в области промышленности и производственной кооперации. "Мы впервые в истории предприятия заключили столь крупную сделку с государственным перевозчиком из западной Украины. Это вдвойне почетно, учитывая, что в этом регионе существует собственный производитель автобусов", - отметил директор ООО "СИИ "Торговый дом "МАЗ-Украина" Андрей Власенко.

Во Львов будут поставлены городские автобусы МАЗ 203069, оснащенные двигателем Mercedes-Benz и автоматической коробкой передач. Салон рассчитан максимум на 105 пассажиров и включает 30 сидений. Предусмотрены также раскладные пандусы, современная система вентиляции и цифровые камеры для передачи изображения на монитор водителя. При согласовании комплектации были учтены все требования украинской стороны, вплоть до типа рулевого механизма.

Всего же Минский автозавод поставил в Украину более 1 тыс. автобусов. Больше всего их используется в Киеве. Одним из самых крупных контрактов была поставка 100 белорусских автобусов в Киев. Его мэр Виталий Кличко тогда лично протестировал мазовскую технику во время презентации и высоко оценил ее качество, отметили в ОАО "МАЗ".-0-