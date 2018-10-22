МАЗ выпустил первый городской автобус с толкающим приводом

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Минский автомобильный завод" выпустило первый городской автобус-гармошку с толкающим приводом, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В автобусе МАЗ 216 двигатель от Mercedes класса "Евро-5" находится в хвосте гармошки. При классической схеме силовой привод расположен в передней части и тянет за собой прицеп. Новая конструкция позволила сделать салон более просторным. В нем расположено 40 сидений, всего же в автобусе могут поместиться около 170 человек. В салоне предусмотрен кондиционер с функцией обогрева. Автобус полностью низкопольный. Его длина составляет 18 м, ширина - 2,55 м и высота - 3,1 м.

Новую модель автобуса изготовили за полгода. Первый экземпляр раскрашен в цвета логотипа Европейских игр-2019, во время которых пассажиров будут перевозить именно автобусы МАЗ.

"Сочлененный автобус с толкающим приводом - одна из самых долгожданных новинок МАЗ, которая значительно расширяет наши возможности. В частности, в Европе наиболее распространена пассажирская автотехника именно с такой схемой. Теперь развитие автобусной автотехники в Беларуси будет вестись по нескольким направлениям - как с тянущим, так и толкающим приводом, что позволяет нам увеличить свое присутствие на зарубежных рынках", - отметили на предприятии.

Автобус МАЗ с толкающим приводом впервые покажут на международной выставке Busworld, которая пройдет в Москве с 23 по 25 октября. В ней примут участие 84 компании из 14 стран.-0-