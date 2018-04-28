МАЗ выпустил первый серийный грузовик класса Евро-6

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автозавод одним из первых в СНГ приступил к серийному производству грузовиков экологического класса Евро-6, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Первое время новые седельные тягачи будут выпускаться ограниченными партиями. Впоследствии на заводе освоят полноценный серийный выпуск грузовиков класса Евро-6. Возможности конвейера это позволяют, однако многое будет зависеть от уровня спроса в стране и за рубежом. Портфель заказов на ближайшие месяцы уже сформирован.

Прототип грузовика МАЗ-5440M9 впервые представили 8 августа 2014 года на 70-летие завода. После этого машина проходила испытания на полигонах Чехии, Германии, Венгрии, России и Беларуси, участвовала в выставочных мероприятиях, пока представители завода собирали мнения и изучали предпочтения потенциальных потребителей. После этого конструкцию грузовика доработали, а кабину обновили с учетом мировых тенденций эргономики.

Седельный тягач с колесной формулой 4x2 может везти автопоезд общей массой до 44 т. Сам автомобиль в снаряженном состоянии весит 8,25 т. МАЗ-5440M9 оснащен 475-сильным двигателем Mercedes-Benz экологического класса Евро-6, который работает в паре с роботизированной коробкой передач того же производителя. Два топливных бака из алюминия вмещают суммарно 1100 л топлива.

Грузовик получил полностью обновленный интерьер. По сравнению с прототипом кабина отличается повышенной шумоизоляцией и оснащена новой панелью приборов, полками и двумя багажными отсеками по 200 л каждый. Внутри установили холодильник и два увеличенных спальных места. В базовый комплект входят мультиплексная система управления с электронным щитком приборов и встроенным бортовым компьютером, климат-контроль, круиз-контроль и мультимедийная система. За акустику отвечают четыре динамика. Места для водителя и пассажира стали просторнее, а управлять автомобилем предлагается в сиденьях европейской компании ISRI.

Автомобиль также обладает электронной тормозной системой, системой курсовой устойчивости. После завершения пробеговых испытаний автомобили будут серийно комплектовать GPS-навигатором, системами контроля полосы движения и экстренного торможения при обнаружении препятствий.

Запуск серийного производства на МАЗе называют знаковым событием. "Предприятие выходит на новый этап своего технологического развития, что свидетельствует о высоких возможностях белорусского производства. Кроме того, это открывает для нас широкие перспективы: автотехника МАЗ станет конкурентоспособнее на европейском рынке, ее будут чаще использовать для грузоперевозок в страны Евросоюза", - подчеркнул заместитель коммерческого директора ОАО "МАЗ" Сергей Захаревич.

Первый грузовик класса Евро-6 приобрел автобусный парк в Барановичах.

При покупке МАЗов действует программа лизинга. Грузовики можно приобрести через ОАО "Промагролизинг" с минимальной предоплатой по ставке 9,5% годовых в белорусских рублях.-0-