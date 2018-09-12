Мебельные предприятия "Беллесбумпрома" вышли на рынки США и ОАЭ

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мебельные предприятия "Беллесбумпрома" в 2018 году вышли на рынки Соединенных Штатов Америки, Объединенных Арабских Эмиратов и нескольких европейских стран, сообщил сегодня журналистам председатель концерна Юрий Назаров во время 25-й международной специализированной выставки-ярмарки "Мебель-2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"В мебельном производстве 66% продукции уходит на экспорт. Для нас это очень важно, потому что это характеризует ее конкурентоспособность и востребованность на разных рынках. Мы всегда имели сильные позиции на рынке России и в целом стран СНГ. Начались отгрузки в США. СООО "ЗОВ-ЛенЕвромебель" впервые в этом году начинает поставки на рынок ОАЭ. Важно, что растет экспорт в страны ЕС, тоже выходим на новые рынки", - сказал Юрий Назаров.

Он отметил, что ставится задача привлечь инвесторов в мебельную отрасль Беларуси. Уже есть результаты: например, немецкая компания Polipol при содействии концерна "Беллесбумпром" открывает экспортно ориентированное мебельное производство в Ивацевичах.

Предприятия "Беллесбумпрома" в первом полугодии увеличили экспорт мебели на 24% - почти до $61 млн. Среди основных рынков сбыта - Россия (в первом полугодии объем поставок составил $34,7 млн, что на 10,4% больше, чем за шесть месяцев 2017 года), Польша ($7,6 млн - на 57,6% больше), Казахстан (около $7 млн - на 2,9% больше), Германия ($4,7 млн - почти в шесть раз больше), а также Литва, Франция. За январь-июнь 2018 года из общего экспорта мебели доля поставок в дальнее зарубежье составила 28,7%, в аналогичном периоде прошлого года она была на 10 процентных пунктов меньше - 18,7%.

25-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2018" проходит в Минске 12-15 сентября. По традиции ведущие производители мебели в Беларуси, к которым относятся предприятия "Беллесбумпрома" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, организовали консолидированную экспозицию. Во время выставки 13 сентября пройдет бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси". Его цель - оказать содействие белорусским производителям мебели и другой продукции деревообработки в выходе на новые рынки сбыта, в частности на рынки Германии, Австрии и соседних стран. Будут подведены итоги II Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли, конкурсов "Лучшее мебельное предприятие года" и "Лучшая мебель Беларуси-2018".-0-