Механизм распоряжения госимуществом планируется упростить в Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм распоряжения государственным имуществом планируется упростить в Беларуси, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для совершенствования работы с имуществом подготовлены изменения в указ Президента №294 от 4 июля 2012 года. Проектом документа расширяются возможности и упрощается механизм распоряжения государственным имуществом. Нужно оперативно завершить работу над этим документом, решить все процедурные вопросы, подключить к работе Совет по развитию предпринимательства", - отметил Андрей Кобяков. До 1 марта этот документ должен быть внесен на рассмотрение главы государства.
Премьер-министр обратил внимание, что многих проблем по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества можно было бы избежать, если бы население и бизнес были в полном объеме проинформированы о таком имуществе и условиях, на которые его можно было бы использовать. Андрей Кобяков поручил Госкомимуществу и его территориальным фондам в областях соответствующим образом выстроить информационную работу. К ней должны подключиться и региональные советы по развитию предпринимательства. "При принятии решений и подготовке необходимых документов на местах волокита и бюрократизм в таких вопросах недопустимы", - подчеркнул он.-0-
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