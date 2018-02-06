Механизм распоряжения госимуществом планируется упростить в Беларуси

6 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Механизм распоряжения государственным имуществом планируется упростить в Беларуси, сообщил премьер-министр Андрей Кобяков сегодня на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждается вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого и неэффективно используемого имущества, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для совершенствования работы с имуществом подготовлены изменения в указ Президента №294 от 4 июля 2012 года. Проектом документа расширяются возможности и упрощается механизм распоряжения государственным имуществом. Нужно оперативно завершить работу над этим документом, решить все процедурные вопросы, подключить к работе Совет по развитию предпринимательства", - отметил Андрей Кобяков. До 1 марта этот документ должен быть внесен на рассмотрение главы государства.

Премьер-министр обратил внимание, что многих проблем по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества можно было бы избежать, если бы население и бизнес были в полном объеме проинформированы о таком имуществе и условиях, на которые его можно было бы использовать. Андрей Кобяков поручил Госкомимуществу и его территориальным фондам в областях соответствующим образом выстроить информационную работу. К ней должны подключиться и региональные советы по развитию предпринимательства. "При принятии решений и подготовке необходимых документов на местах волокита и бюрократизм в таких вопросах недопустимы", - подчеркнул он.-0-

План по вовлечению в оборот неиспользуемого имущества в 2017 году в Беларуси выполнен на 60% "План по вовлечению в экономический оборот неиспользуемых объектов выполнен на 60%. Причин указывается много - начиная от низкого спроса на объекты, выставляемые на аукционы, и заканчивая сложной процедурой подготовки объектов к продаже и высокими затратами на снос", - отметил Андрей Кобяков.