Меры по поддержке экспорта обсудят 19 июля в Национальном центре маркетинга МИД

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обсуждение мер по поддержке экспорта состоится 19 июля на втором Совете экспортеров при Министерстве иностранных дел Беларуси. Форум пройдет в Национальном центре маркетинга МИД Беларуси, сообщили БЕЛТА в центре.

На мероприятии будет использован формат видео-конференц-связи, который позволит дистанционно подключить к участию региональные филиалы Национального центра маркетинга и областные предприятия.

Совет откроет первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко, который сообщит о новых инструментах государственной финансовой поддержки экспорта. Представитель управления координации внешнеэкономической деятельности МИД выступит с докладом о мерах по диверсификации экспорта. Директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо расскажет о специфике единого портала поддержки экспорта export.by.

Основным предметом обсуждения станут предложения, поступившие от ведущих экспортно ориентированных концернов и предприятий Беларуси, таких как "Белнефтехим", "Беллегпром", ОАО "БелАЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "МТЗ", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Моготекс", ОАО "Атлант", ОАО "Могилевлифтмаш", ООО ПО "Энергокомплект".

Спектр вопросов для обсуждения широк: от наращивания экспорта в целом и создания специализированного фонда государственной поддержки экспортеров до проработки механизмов страхования экспортных рисков, а также оптимизации зарубежных платежей между поставщиками и покупателями.

Совет экспортеров был создан 1 ноября 2016 года. В первом форуме Совета экспортеров приняли участие около 60 белорусских предприятий.-0-