Международная конференция по государственно-частному партнерству пройдет 12 сентября в Минске

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная конференция "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей" пройдет 12 сентября в Минске, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

Мероприятие позволит познакомиться с международным опытом и лучшими управленческими практиками в области реализации инфраструктурных проектов и развития механизма ГЧП для достижения Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей.

Во время панельных дискуссий планируется обсуждение развития инфраструктуры при реализации концепции "Один пояс, один путь", международного опыта развития ГЧП в регионах и достижения Целей устойчивого развития до 2030 года, а также место международных институтов развития и банковского сектора в реализации проектов ГЧП.

В конференции примут участие руководители органов госуправления, международных финансовых институтов, банков, представители бизнеса, научного и академического сообщества, общественных организаций и объединений. В качестве спикеров на конференции выступят международные эксперты, которые смогут поделиться видением стратегического развития проектов ГЧП и познакомить участников с передовым мировым опытом в достижении Целей устойчивого развития, в том числе с помощью проектов ГЧП.

Организаторы конференции - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики и Европейская экономическая комиссия ООН.-0-