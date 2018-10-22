Международная программа по повышению квалификации управленческих кадров для Беларуси изменит формат

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы переформатирования программы по повышению квалификации управленческих кадров для Беларуси обсудили в Берлине, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики.

"17-19 октября белорусская делегация в составе представителей Министерства экономики и Института бизнеса БГУ приняла участие в мероприятиях, посвященных 20-летию Международной программы по повышению квалификации управленческих кадров. Во время данного визита состоялись переговоры в Федеральном министерстве экономики и энергетики ФРГ, на которых обсуждался вопрос переформатирования содержательной части программы для Беларуси в контексте развития цифровой экономики и определения даты подписания очередного совместного заявления о продлении сроков реализации программы на период 2019-2021 годов", - сообщили в Минэкономики.

По информации министерства, достигнута договоренность о проведении заседания управленческого комитета по программе в I квартале 2019 года.

"Кроме того, состоялись переговоры с заместителем руководителя Немецкой экономической группы в Беларуси (GET) Робертом Кирхнером на предмет сотрудничества в области цифровой трансформации промышленного сектора на основе концепции "Индустрия 4.0", - сообщили в ведомстве. GET подтвердила заинтересованность в организации такого сотрудничества, в ближайшее время стороны договорились продолжить консультации по данному вопросу в Минске.

Международную программу по повышению квалификации управленческих кадров курирует Федеральное министерство экономики и энергетики ФРГ. В настоящее время ее участниками являются 19 государств Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. Беларусь участвует в данной программе с 2006 года.-0-