Международная выставка-ярмарка "Продэкспо-2018" пройдет в Минске с 23 по 26 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 24-я Международная специализированная оптовая выставка-ярмарка "Продэкспо-2018" пройдет с 23 по 26 октября в Национальном выставочном центре "Белэкспо", сообщили БЕЛТА организаторы.

Ключевым направлением деловой программы выставки станет обобщение мирового опыта производства и продвижения товаров продовольственной группы. Отдельным блоком пройдут семинары по особенностям взаимодействия с партнерами и экспорту в страны Юго-Восточной Азии, совместно со специалистами унитарного предприятия патентных услуг Белорусской торгово-промышленной палаты "Белпатентсервис" будут обсуждены актуальные вопросы охраны и защиты белорусских брендов при экспорте в Китай.

Кроме того, предусмотрено проведение многочисленных конкурсов-дегустаций, профессиональных конкурсов на звание лучших кондитеров, по итогам которых лучшие из лучших получат путевки на ведущие мировые конкурсы кондитерского мастерства.

"Участие в "Продэкспо-2018" позволит собрать и обобщить информацию, необходимую для выработки бизнес-решений, поможет понять, что действительно происходит на рынке, оценить тренды развития на ближайшую перспективу и наметить план шагов для успеха в будущем", - отмечают организаторы. В этом году, по их данным, значительно обновился состав участников, расширилась их география. Большой интерес к выставке проявили компании из России, Польши, Греции, Армении, Латвии, Молдовы, Узбекистана.-0-