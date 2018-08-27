Международные эксперты оценят возможность создания в Беларуси гарантийного фонда для МСП

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (МФК) по программе консультативной помощи "Поддержка предпринимательства и экономического развития в Республике Беларусь" оценит возможность создания в Беларуси гарантийного фонда, а также увеличения числа сделок с обеспечением в виде движимого имущества для улучшения доступа к финансированию субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом заявила глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина, сообщили БЕЛТА в Ассоциации белорусских банков (АББ).

Председатель АББ Александр Кучинский провел рабочую встречу с Ольгой Щербиной и представителями консультативной программы МФК в Беларуси Викторией Меньковой и Александром Абрашкевичем. Обсуждались вопросы подготовки и реализации мероприятий, среди которых - анализ потенциального рынка и заинтересованности банковского сектора в расширении линейки продуктов с учетом спроса МСП на гарантии и поручительства. Планируется провести оценку законодательства и институциональных условий для оптимального функционирования института гарантий и поручительства в Беларуси, разработки оптимальных организационных и управленческих структур, а также механизма и процедур выдачи гарантий и поручительств с учетом наилучших мировых подходов и практик устойчивого развития сектора МСП.

Ранее Министерство экономики сообщало о планах по созданию в Беларуси гарантийного фонда для малого и среднего предпринимательства. Суть данного механизма заключается в том, что средства фонда могут быть использованы в качестве гарантии под кредиты, выделяемые малому бизнесу коммерческими банками.

Ассоциация белорусских банков образована в 1990 году для координации деятельности кредитно-финансовых учреждений и объединяет 36 банков и организаций.-0-