Международный форум "БанкИТ" пройдет в Минске 23-25 октября

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. XV Международный форум по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018" пройдет в Минске 23-25 октября, сообщили БЕЛТА организаторы форума.
"БанкИТ'2018" рассмотрит мировые тренды и лучшие практики цифровой трансформации финансового бизнеса. Программа включает пленарную сессию, 11 секционных заседаний, в том числе дискуссии, на которых более 60 спикеров представят технологические решения в банковском секторе других стран, а также поделятся опытом особенностей внедрения финтех-проектов.
Мероприятие соберет в Минске свыше 2 тыс. руководителей и экспертов в сфере финансов, ИТ и управления из более чем 10 стран. Целью нынешнего форума станет содействие эффективному функционированию финансовой и кредитной сфер Беларуси.
Организаторами "БанкИТ'2018" выступают Национальный банк, Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк" и Ассоциация белорусских банков.-0-
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