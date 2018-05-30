Международный конгресс промышленников создаст проектный офис для привлечения инвестиций в ЕАЭС

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Международный конгресс промышленников и предпринимателей создаст проектный офис для привлечения инвестиций в Евразийский экономический союз. Это предусмотрено планом мероприятий на 2018-2020 годы по реализации меморандума о сотрудничестве между Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) и международным союзом общественных объединений "Международный конгресс промышленников и предпринимателей" (МКПП), который одобрен Коллегией ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"В план включены мероприятия по ряду направлений: аналитическому обеспечению промышленного и агропромышленного комплексов, созданию условий для развития интеграции, научно-техническому сотрудничеству и реализации кооперационных проектов", - отметили в ЕЭК.

Основная цель совместной работы - содействие государствам союза в реализации кооперационных проектов в области сельхозмашиностроения, автомобилестроения (в том числе автомобилей с электрическими двигателями и беспилотными системами), авиастроения, производства сырья для выпуска вакцин, модернизации рыбоводной инфраструктуры. "Кроме этого, планом предусмотрено создание на базе МКПП проектного офиса по привлечению инвестиций международных финансовых институтов для реализации инвестиционных проектов, имеющих интеграционный потенциал в сфере промышленности и АПК", - подчеркнули в ЕЭК.

"В рамках совместной работы для государств ЕАЭС будут выработаны предложения по развитию интеграции с целью реализации программ импортозамещения в странах союза, научно-технологическому сотрудничеству, устранению препятствий в развитии кооперационных связей в реальном секторе", - прокомментировал документ член Коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Сергей Сидорский.

Коллегия ЕЭК одобрила также проект меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Международным торговым центром. "Он направлен на расширение сотрудничества с международными организациями, позиционирование ЕАЭС на международной арене и стимулирование развития торговли в странах союза в рамках инициатив Организации Объединенных Наций и с учетом норм Всемирной торговой организации. Документ предусматривает взаимодействие при подготовке аналитических обзоров торговой политики, проведение исследований по вопросам регулирования торговли и рынков, организацию иных совместных мероприятий", - добавили в пресс-службе.-0-