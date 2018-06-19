19 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. III Международный выставочный форум "Евразийская неделя" пройдет в Армении в октябре, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.
Ожидается, что форум соберет более 2 тыс. участников, включая представителей власти, бизнеса, институтов развития и финансовых регуляторов, экспертов из государств Евразийского экономического союза и третьих стран.
Деловая программа мероприятия будет направлена на развитие кооперационных связей, экономического, инвестиционного и экспортного потенциала ЕАЭС. Она включает в себя три трека. Так, отраслевой трек будет посвящен вопросам развития кооперации и экспортного потенциала в приоритетных отраслях: сельское хозяйство и пищевая промышленность, IT-технологии, фармацевтика и медицинские изделия, легкая промышленность, строительные материалы. В рамках бизнес-трека будут организованы биржи субконтрактов, нацеленные на стимулирование контактов крупного, среднего и малого бизнеса ЕАЭС и третьих стран. Стратегический трек станет площадкой для прямого диалога бизнеса и регуляторов национального и наднационального уровней, на которой предприниматели и инвесторы узнают о правилах ведения бизнеса в ЕАЭС.
Кроме того, на форуме запланирована масштабная выставка экспортного и кооперационного потенциала, экспонентами которой станут более 120 компаний.
Международный выставочный форум "Евразийская неделя" ежегодно проводится странами Евразийского экономического союза и Евразийской экономической комиссией при поддержке глав правительств стран ЕАЭС.-0-
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