19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная финансовая корпорация (МФК) планирует начать реализацию новой программы консультативной помощи Беларуси в марте-апреле, сообщила сегодня журналистам глава представительства МФК в Беларуси Ольга Щербина перед началом встречи с депутатами Палаты представителей Национального собрания Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы рассматриваем подготовку новой программы консультативной помощи Беларуси. Она будет нацелена на совершенствование деловой среды, инвестиционного климата, и мы смотрим на несколько компонентов, которые могли бы войти в такую программу. Предполагается, что она будет рассчитана на 4 года", - отметила глава представительства МФК. Активная фаза реализации программы должна начаться в марте-апреле 2018 года, уточнила она.

Ольга Щербина пояснила, что один из компонентов новой программы - это совершенствование условий ведения бизнеса на территории Беларуси с точки зрения снижения административных барьеров. Речь идет о внедрении института оценки регулирующего воздействия, электронного реестра административных процедур. "Второй компонент, над которым мы сейчас очень плотно работаем, - это развитие конкуренции и содействие антимонополистической деятельности, чтобы у компаний были равные возможности вести свой бизнес в Беларуси, независимо от формы собственности", - рассказала она.

По словам главы представительства МФК в Беларуси, еще одним важным компонентом является совершенствование залогового реестра движимого имущества. "Это компонент, который мы планируем реализовывать с Национальным банком. Есть и другие возможности, которые мы рассматриваем, как, например, создание гарантийного фонда (для МСП. - Прим. БЕЛТА)", - сообщила она.

Ольга Щербина обратила внимание, что встреча с белорусскими депутатами является очень важной. "Мы видим, насколько повысилась активность депутатского корпуса при подготовке новых законодательных актов, и хотели бы более тесно с ними сотрудничать", - отметила она.

Международная финансовая корпорация входит в Группу Всемирного банка. "Наша программа - часть новой стратегии Всемирного банка в Беларуси", - пояснила глава представительства МФК. Она подчеркнула, что корпорация является одним из крупнейших инвесторов в Беларуси. "Сегодня инвестировано порядка $730 млн в 56 проектов в Беларуси. Мы готовы рассматривать проекты как с частным бизнесом, так и ГЧП, либо проекты предприватизации, если они будут проводиться. Мы никоим образом не ограничены в тех проектах, которые можем здесь реализовывать", - констатировала Ольга Щербина. Она уточнила, что минимальный объем инвестиций на этот год - $30-35 млн.

Как пояснил председатель Постоянной комиссии по экономической политике, заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Владислав Щепов, депутаты хотят обсудить с представителями МФК конкретные темы, связанные с нормотворческим процессом. "Ведь у нас был принят декрет №7, который тянет за собой шлейф изменений в законодательстве. Второе направление работы - это улучшение инвестиционного климата. Представительство Международной финансовой корпорации оказывает консультативную помощь в этом направлении и реализует конкретные инвестпроекты. Мы надеемся обсудить направления сотрудничества корпорации с Палатой представителей, с профильными комиссиями, определить план взаимодействия", - сообщил он.

Владислав Щепов также напомнил, что планируется проведение парламентских слушаний на тему улучшения инвестиционного климата в Беларуси. "И мы с удовольствием пригласим представительство МФК для участия. Мы надеемся и дальше использовать и организационные, и методические возможности Международной финансовой корпорации при проведении совместных мероприятий. Кроме того, надеемся, что будет прорыв в инвестиционной деятельности, и здесь нужна мощная поддержка и Всемирного банка, и Международной финансовой корпорации в части улучшения рейтинга Беларуси, снижения стоимости ресурсов, которые она использует", - резюмировал он.-0-