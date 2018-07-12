МИД инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство иностранных дел Беларуси инициирует новые инструменты финансовой поддержки экспортеров. Об этом сообщил сегодня первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко на встрече руководителей загранучреждений Беларуси с предприятиями в Белорусской торгово-промышленной палате, передает корреспондент БЕЛТА.

"В прошлом году, когда мы обсуждали эти вопросы на Президиуме Совета Министров, многие идеи МИД были поддержаны. Надеемся, что в этом году материализуются две идеи. Это компенсация 50% нашим экспортерам на участие в специализированных выставках и ярмарках за рубежом (будет оплачиваться 50% стоимости выставочной площади и затрат на ее застройку). Также внесено предложение по компенсации предприятиям затрат на сертификацию продукции на внешних рынках (речь идет также о 50% при выполнении определенных условий)", - рассказал Андрей Евдоченко.

В то же время он обратил внимание, что в деле продвижения продукции за рубежом многое зависит и от "ручной, штучной работы с каждым экспортером и каждой товарной позицией".

В этом году ситуация с экспортом, по оценке МИД, складывается неплохо - за 5 месяцев он вырос почти на 22%. "Но, к сожалению, сейчас формируется новая кризисная волна во всем мире. Различные конфликтные ситуации экономического и торгового плана, санкции, контрсанкции уже приводят к существенным изменениям на мировых рынках", - отметил первый замминистра. Это подтверждает и тот факт, что в физических объемах белорусский экспорт стал расти более медленными темпами, а на мировых рынках цены на ряд товаров снижаются. "Ситуация вызвана не нами, но глобальные игроки, которые развивают эту кризисную спираль, свои аппетиты не снижают и продолжают действовать в том же направлении", - констатировал он. С учетом этого главам загранучреждений нужно своевременно информировать МИД о системных изменениях в курируемых странах и регионах, отмечать, как это способно повлиять на интересы Беларуси.-0-