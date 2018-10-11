Минэкономики Беларуси и Всемирный банк обсудили подготовку новых проектов по рамочной стратегии

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой и вице-президент Всемирного банка Сирил Мюллер обсудили текущий уровень сотрудничества и перспективные направления работы по новой рамочной стратегии партнерства Группы Всемирного банка для Беларуси на 2018-2022 годы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Встреча состоялась в г.Нуса-Дуа (Индонезия), где с 8 по 14 октября с участием белорусской делегации проходят ежегодные заседания советов управляющих Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка.

В Минэкономики информировали, что стороны обсудили состояние текущего инвестиционного портфеля Всемирного банка в Беларуси, а также подготовку новых проектов в соответствии с рамочной стратегией.

Как рассказали в пресс-службе, Сирил Мюллер выразил удовлетворение ходом сотрудничества Всемирного банка с Беларусью и отметил высокую эффективность реализации финансируемых банком проектов в нашей стране. Он также анонсировал возможное увеличение ассигнований на новые проекты.

"В свою очередь Дмитрий Крутой отметил, что реализуемые с привлечением финансирования Всемирного банка проекты соответствуют приоритетам социально-экономического развития Беларуси и мероприятиям государственных программ, а также подтвердил заинтересованность белорусской стороны в увеличении инвестиционного портфеля Всемирного банка в Беларуси", - резюмировали в Минэкономики.-0-