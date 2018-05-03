Минэкономики готовит план по индустриализации Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство экономики Беларуси разрабатывает план по индустриализации, он предусматривает реализацию более 1,7 тыс. инвестиционных проектов. Об этом сообщил сегодня журналистам министр экономики Владимир Зиновский по итогам совещания у Президента Беларуси Александра Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Зиновский напомнил, что ранее главой государства была поставлена задача правительству достигнуть до конца 2025 года ВВП в $100 млрд. Ожидается, что его размер в этом году составит $60 млрд.

"Министерство экономики весь прошлый год и начало этого занимается разработкой плана так называемой индустриализации нашей страны. К каждому из 118 районов будут привязаны определенные инвестиционные проекты, будь то озвученные министерствами либо выработанные губернаторами. Пока в этом плане 1 740 проектов", - сказал министр.

Планируется, что этот план будет рассмотрен в июле на Президиуме Совета Министров. "Если он будет осуществлен, вполне реально достичь цифры в $100 млрд ВВП", - считает Владимир Зиновский.

Проекты хотят реализовать за счет инвестиций и собственных денег предприятий. "Надо достичь того, чтобы кредитные ресурсы - я всегда об этом говорю - стоили для предприятий 5-6%. И тогда вполне возможно, чтобы предприятия, привлекая их, могли расширяться либо строить новые проекты под эту программу", - отметил он.-0-