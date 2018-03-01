1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минэкономики отмечает рост числа субъектов малого и среднего бизнеса в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра обратил внимание на "положительную динамику по субъектам малого и среднего бизнеса в январе". Декрет о развитии предпринимательства вступил в силу 27 февраля, но по сути начал работать раньше, стимулировав деловую активность в стране. По словам Дмитрия Матусевича, увеличилось также число самозанятых, ремесленников.

В Минэкономики рассчитывают, что благодаря декрету предпринимательство будет развиваться в различных сферах - не только услуг, но и в производстве, грузоперевозках и т.д.

Сегодня в Минске открылась XIX Ассамблея деловых кругов Беларуси "От возможности к реальности". Это центральное мероприятие III Недели белорусского предпринимательства, которая проводится с 22 февраля по 3 марта.

Для рассмотрения участникам ассамблеи представлен проект Национальной платформы бизнеса Беларуси - 2018. Основные тематические блоки документа - о честной конкуренции, упрощении налогообложения, региональном развитии, регулировании бизнеса, дебюрократизации и противостоянии коррупции, диалоге бизнеса и власти, правоприменении положений декрета №8 "О развитии цифровой экономики".

В работе ассамблеи принимают участие предприниматели, представители госорганов, руководители высших учебных заведений, Национальной академии наук, научных и аналитических центров, представители экспертного сообщества, победители конкурсов "Стартап года" и социального предпринимательства.-0-