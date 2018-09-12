Минэкономики отмечает возросший интерес белорусских инвесторов к участию в ГЧП

12 сентября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Интерес частных белорусских инвесторов к участию в проектах государственно-частного партнерства (ГЧП) в Беларуси возрос. Об этом сообщил журналистам министр экономики Дмитрий Крутой сегодня на международной конференции "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей", передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Крутой подчеркнул, что государственно-частное партнерство рассматривается как важнейший инструмент инвестиционной политики. "В последние три месяца мы очень активно работали с регионами, чтобы определить, какие проекты и в каких сферах будут вызывать наибольший интерес с точки зрения внедрения инструментов ГЧП. Лидируют три сектора - жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение и образование, - сказал он. - Поставлена задача, чтобы к 2020 году каждый из семи регионов страны заключил хотя бы одно соглашение на принципах ГЧП. Хорошим признаком является то, что огромный интерес к этому инструменту проявляют частные белорусские инвесторы, изначально была сделана ставка все-таки на иностранцев".

В качестве примера министр привел предложения белорусских инвесторов по созданию в городе Миоры международного кардиологического центра, по комплексной застройке жилого района "Озерцо" неподалеку от Минска. "Таких примеров должно становиться больше", - подчеркнул Дмитрий Крутой.

В 2015 году был принят закон "О государственно-частном партнерстве". 31 июля 2018 года в него были внесены изменения: расширена сфера применения ГЧП на всю инфраструктуру, в том числе находящуюся в собственности частного бизнеса; уточнены и расширены функции государственного партнера, введены два вида конкурса (двух- и трехэтапный), закреплены гарантии и расширены права частных партнеров. Изменения вступят в силу с 1 февраля 2019 года.

Международная конференция, которая проходит сегодня в Минске, нацелена на ознакомление с международным опытом и лучшими управленческими практиками в области реализации инфраструктурных проектов и развития механизма ГЧП для достижения Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей. Во время панельных дискуссий обсуждается развитие инфраструктуры при реализации концепции "Один пояс, один путь", место международных институтов развития и банковского сектора в реализации проектов ГЧП. В мероприятии принимают участие руководители органов госуправления, международных финансовых институтов, банков, представители бизнеса, научного и академического сообщества, общественных организаций и объединений. Организаторы конференции - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики и Европейская экономическая комиссия ООН.-0-